France compétences avait lancé, en mai 2023, son cinquième appel à contributions à destination des branches et syndicats professionnels pour identifier les métiers en émergence ou en particulière évolution (lire sur AEF info). La date butoir pour répondre était fixée au 5 juillet 2023. "Afin de permettre aux branches et aux syndicats professionnels mobilisés sur les évolutions des compétences de déposer une contribution, France compétences a décidé de prolonger le délai d’envoi des contributions au 31 juillet 2023", indique l’instance nationale dans un communiqué du 10 juillet. Les candidats sont notamment appelés à prendre en compte les enjeux identifiés dans le plan d’investissement France 2030. Les métiers ainsi identifiés seront recensés dans une liste publiée d’ici fin 2023 et les certifications correspondantes bénéficieront d’une procédure d’enregistrement simplifiée au RNCP.