Un décret du 10 juillet 2023 complète celui du 19 juin portant convocation du Parlement en session extraordinaire, en vue d’examiner le projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 et au traitement des copropriétés dégradées (lire sur AEF info). Le texte sera présenté ce jeudi en Conseil des ministres, précise à AEF info le cabinet du ministre délégué à la Ville et au Logement. Pour mémoire, Matignon a déjà adressé aux préfets une circulaire visant à accélérer les procédures (lire sur AEF info) et Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques duSénat, a déposé, le 3 juillet, une proposition de loi mettant en place des mesures dérogatoires exceptionnelles permettant la reconstruction, dans les délais les plus brefs, sur le modèle des mesures prises pour Notre-Dame de Paris et dans le cadre des JOP (lire sur AEF info).