La start-up Ecov, qui développe et opère des lignes de covoiturage dans les territoires ruraux et périurbains, annonce mardi 4 juillet 2023 l’arrivée de Guillaume Bougeard en tant que directeur des opérations. Il remplace Thomas Chaumard, qui occupait ce poste depuis 2018 et "continuera à accompagner la croissance d’Ecov, dans un nouveau rôle d’appui aux projets et développements innovants de l’entreprise".