L’accord sur la protection sociale complémentaire en faveur du 1,9 million d’agents territoriaux doit être signé par une majorité des employeurs territoriaux (Régions de France et l’ADF devraient signer en septembre) et à l’unanimité par les six syndicats représentatifs de la FPT ce 11 juillet 2023. Après des mois de négociations, les parties prenantes se sont d’abord entendues sur le volet prévoyance en privilégiant des contrats collectifs à adhésion obligatoire avec une participation de l’employeur minimale fixée à 50 %. Cet accord permettra aux agents en congé longue maladie ou invalidité de conserver 90 % de leur rémunération. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Quant au volet santé, les signataires continueront de négocier en 2024-2025. Ils devront notamment s’accorder sur les contrats labellisés et le montant du panier de soins pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2026.