Au Journal officiel Incendies. Est publiée la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Parlement. Est publié le décret du 10 juillet 2023 complétant le décret du 19 juin 2023 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, et ajoutant à l’ordre du jour l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments...