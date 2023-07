À l'issue du CA de France compétences du 10 juillet 2023, l'U2P a publié un communiqué pour "s'oppose[r] à la baisse unilatérale et systématique des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et demande[r] au contraire la définition d’un juste prix par formation". Cette réaction intervient alors que les administrateurs de France compétences sont appelés à voter les recommandations sur les NPEC définis par les branches aboutissant à une baisse budgétaire d'environ 5 % applicable en septembre. L'U2P "invite le gouvernement à ne pas prendre cette décision" qui "ne tient pas compte des oppositions formulées par l’ensemble des organisations syndicales et patronales" et "remet en cause le rôle des branches professionnelles". Elle "conduirait à une baisse de la qualité des formations dispensées et du nombre d’apprentis" et "viendrait casser aussi le mouvement de création d’emploi".