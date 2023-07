Plus de deux ans après l’approbation du projet de CPER 2021-2027 (lire sur AEF info) et quinze mois après la liste validant les projets retenus (lire sur AEF info), État et région ont officiellement paraphé le nouveau contrat de plan de Nouvelle-Aquitaine, le 10 juillet 2023 au Neurocampus de Bordeaux – un bâtiment financé par le seul conseil régional. Soit pour l’enseignement supérieur et la recherche, un total de 344,93 M€ – 548,69 M€ en y ajoutant les crédits de France relance. Selon le préfet Étienne Guyot, ce domaine s’est imposé comme "une priorité absolue" dans la région. Le président de l’université de Bordeaux, Dean Lewis, hôte de cette signature, a salué une "enveloppe conséquente", suggérant toutefois, "à titre personnel", de "revoir le financement de l’ESR, avec moins d’appels à projets et plus de financements de base" tels que peuvent l’être ceux des CPER.