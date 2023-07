Le second plan national LGBT+ met l’accent sur la formation des agents

Dans la continuité du plan national 2020-2023 pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Isabelle Rome, a présenté lundi 10 juillet 2023 un nouveau plan 2023-2026. Parmi la centaine de mesures qui s’articulent en cinq axes, figure le renforcement de la formation des agents publics "aux enjeux d’inclusion et de lutte contre la haine anti-LGBT+". Il s’agit de les former à mieux identifier, traiter et prévenir les actes LGBTphobes afin de "mieux répondre aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leur fonction". À cette fin, des contenus sur les LGBTphobies seront intégrés à partir de 2024 dans la formation "Valeurs de la République et laïcité" rendue obligatoire pour les agents par la loi "principes de la République" du 24 août 2021.