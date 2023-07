Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Loomis AB va acquérir la société italienne Cima ;le ministère de l’Intérieur lance des travaux européens sur l’identité numérique ;IN Groupe acquiert l’entreprise allemande Gleitsmann Security Inks ;Securitas étend son contrat mondial de sécurisation des data centers de Microsoft ;Axis Communications et Eryma équipement la zone d’entraînement du Raid ;la DRSD déploie un Cert pour les entreprises de la défense ;des agents de la SNCF ont participé au défilé du 14 juillet…