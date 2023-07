L’expérimentation France Travail sur l’accompagnement renforcé des allocataires du RSA commence en ce mois de juillet 2023 en Ille-et-Vilaine. Elle concerne les 1 400 allocataires du Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, qui entreront progressivement dans le dispositif. Pour le département (PS), cette expérimentation représente "un levier pour améliorer l’accompagnement des personnes et faciliter leur accès à l’emploi, et étoffer davantage l’offre de services sur le territoire". L’expérimentation va notamment permettre de déployer de nouvelles actions dans les domaines de la santé, de la mobilité et des modes de garde. La collectivité précise que "les heures d’accompagnement ne constitueront pas un travail ou une activité obligatoire". "Elles permettront aux personnes de se mobiliser, de révéler leurs potentialités et de lever les freins qui les empêchent d’accéder à l’emploi."