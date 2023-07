L’ANPJ et deux syndicats de policiers réagissent aux propos du ministre de l'Intérieur concernant le niveau de diplômes des recrues. Interrogé au Sénat sur la formation des policiers, Gérald Darmanin a estimé le 5 juillet, qu’en dehors des commissaires, ils n’avaient "pas fait de très grandes études", ce qui demande "une exigence supplémentaire parce qu’en plus ces personnes ont la contrainte légitime, des armes et donc une responsabilité". Des propos "offensants", alors que les policiers subissent "l’inexpérience des érudits", dont le niveau de diplôme n’atteste en rien leur "courage".