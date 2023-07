Classe de 6e, revalorisation du salaire des enseignants, laïcité, harcèlement… Alors que Pap Ndiaye est remplacé le 20 juillet par Gabriel Attal (lire sur AEF info), AEF info revient sur ses chantiers conduits au cours d’une année passée au MEN. Après sa nomination "surprise" et des premiers mois "d’écoute et de consultation", Pap Ndiaye est resté en retrait derrière le chef de l’État sur plusieurs dossiers clés. Et il n’est pas parvenu à imposer son plan visant à faire contribuer l’enseignement privé à la mixité sociale et scolaire. AEF info fait aussi un tour d’horizon des chantiers qui attendent Gabriel Attal.