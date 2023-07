Rectrice de l’académie de Versailles depuis 2018, Charline Avenel va rejoindre le groupe Ionis comme directrice générale (lire sur AEF info). Alors qu’Étienne Champion devrait lui succéder (lire sur AEF info), elle revient sur ses 5 années à la tête de la plus grande académie de France dans une interview à AEF info. Charline Avenel insiste sur "les marges de manœuvre et les capacités d’initiative" dont un recteur dispose, mais reconnaît que l’Éducation nationale doit encore progresser sur "l’attractivité, la marque employeur, l’accompagnement des nouveaux enseignants", qui demande "du temps". Selon elle, la culture des appels à projets est désormais "bien ancrée dans l’académie" et il faut maintenant la faire "perdurer". Quant à la fonction de recteur, elle constate qu’elle évolue avec "le besoin de penser la transformation de l’école". Il faut être "bon élève des politiques ministérielles" et "un manager, dans toutes les acceptions du terme".