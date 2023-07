Voici une sélection d'informations sur la RSE et la finance durable pour la semaine du 10 juillet :la TCFD va passer des mains du FSB à celles de la fondation IFRS ;les banques peinent à s'accorder sur les émissions facilitées ;une coalition d'investisseurs appelle au maintien de l'ambition des normes ESRS ;la Plateforme européenne sur la finance durable publie sa position sur les normes ESRS ;le projet de Eacop est "un desastre" selon HRW ; Iata et AIA signent un partenariat pour décarboner l'aviation ; les dividendes versés par TotalEnergies remis en cause par un collectif d'actionnaires ;...