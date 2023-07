Lors de la 7e Conférence ministérielle sur la santé et l’environnement, organisée par le bureau régional pour l’Europe de l’OMS à Budapest du 5 au 7 juillet 2023, Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, a rappelé les engagements français, tant sur le plan national qu’en lien avec les grands rendez-vous internationaux organisés par l’OMS et les Nations Unies. Dans un communiqué du 10 juillet 2023, le ministère rappelle que "malgré les progrès accomplis ces 30 dernières années […] plus de 1,4 million de décès enregistrés annuellement dans la région européenne sont encore imputables à des facteurs de risque environnementaux […]".