Les 24 universités du Russel Group (Royaume-Uni) ont publié le 4 juillet 2023 une déclaration commune pour "soutenir l’utilisation éthique et responsable de l’IA générative, des nouvelles technologies et des logiciels comme ChatGPT", alors que le gouvernement britannique a lancé une consultation sur l’IA générative dans l’éducation. 5 principes sont déclinés :aider les étudiants et le personnel des universités à se familiariser avec l’IA ;équiper le personnel pour aider les étudiants à utiliser efficacement et de manière appropriée les outils d’IA générative dans leur expérience d’apprentissage ;adapter l’enseignement et l’évaluation pour intégrer l’utilisation éthique de l’IA générative et soutenir l’égalité d’accès ;veiller à ce que la rigueur et l’intégrité académiques soient respectée ;partager les meilleures pratiques à mesure que la technologie et son application dans l’éducation évoluent.