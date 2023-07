Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la MSA a approuvé le rapport Charges et Produits pour 2024, le 29 juin 2023, pour répondre, dans le cadre de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), aux problématiques de santé des exploitants et salariés agricoles. Parmi les 23 propositions formulées afin d’améliorer l’efficience du système de santé, une vigilance particulière est portée sur le risque suicidaire et le manque d’accessibilité aux soins alors qu’une personne sur trois, chez les bénéficiaires du régime agricole, souffre d’une pathologie.