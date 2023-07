Un arrêté publié au JO ajuste les informations devant figurer sur le bulletin de paie

Un arrêté du 23 décembre 2021, publié au JO ce 30 décembre, modifie l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie. À partir du 1er janvier 2022, le bulletin de paie devra indiquer le "net à payer avant impôt sur le revenu" prélevé à la source et le "net à payer au salarié". Ces deux mentions et les montants associés devront apparaître "d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes". L’arrêté supprime aussi deux dispositions : la ligne Apec pour les cadres auparavant concernés et les valeurs correspondant aux "taux salarial" et "part salarié" de la ligne "Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès" pour les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.