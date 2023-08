"Nous accueillons, paradoxalement, d’une part des étudiants déjà sensibilisés qui veulent faire de leur engagement existant leur métier ; et d’autre part des étudiants qui ne veulent pas se spécialiser tout de suite, attirés par la pluridisciplinarité et la grande diversité des thématiques proposées", analyse Aymeric Marmorat, directeur du bachelor ACT, lors d’un entretien avec AEF info fin mai 2023. Lancé à la rentrée 2022, ce programme post-bac dédié aux enjeux de la transition écologique est porté par CY Cergy Paris université et l’Essec, "un partenariat qui fonctionne bien", selon Aymeric Marmorat. Pour sa première année d’existence, le bachelor a attiré 31 étudiants, dont 65 % de néo-bacheliers, et a enregistré un taux de réussite de 96 %. À moyen terme, le projet est d’atteindre 120 étudiants, "tout en gardant la pédagogique active" qui fait la particularité du programme.