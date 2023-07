Le TA de Montreuil a annulé la déclaration d’utilité publique du campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, dans une décision rendue le 10 juillet 2023, estimant que l’opération conduit "à une diminution non compensée de l’offre de soins dans un territoire souffrant déjà d’importantes inégalités de santé". L’AP-HP annonce faire appel de cette décision et confirme, "en lien étroit avec l’université Paris Cité […] sa détermination à réaliser" ce projet qui vise à rassembler les CHU de Bichat et Beaujon ainsi que des activités de recherche et de formation de Paris Cité.