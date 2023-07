Le projet de loi pour le plein-emploi fournit les "outils nécessaires et utiles pour aller vers le plein-emploi et un emploi de bonne qualité pour tous", estime Olivier Dussopt, lundi 10 juillet 2023, en ouverture de l’examen public du texte par les sénateurs. Réfutant toute logique d’amoindrissement des compétences des collectivités dans la création de France Travail, le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion réaffirme que "la coprésidence du réseau France Travail ne signifie pas la tutelle de l’État", mais au contraire donnera de "la visibilité pour les collectivités".