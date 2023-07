Dans un rapport publié en juillet 2023, l’Association européenne des universités appelle à soutenir les universités ukrainiennes afin de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche et d’enseignement. Elle recommande de nouer des partenariats institutionnels, de "développer les échanges virtuels", d' "offrir des stages aux étudiants et chercheurs ukrainiens", de prendre en compte l’ESR parmi "les mesures de reconstruction immédiates et à long terme" et d’améliorer le partage d’informations, la coopération et la coordination entre les principaux acteurs et parties prenantes". De son côté, l’association assure qu’elle "continuera à mobiliser différents moyens pour soutenir les universités ukrainiennes". Parallèlement à ses recommandations, l’EUA a lancé un appel à tous les acteurs et parties prenantes pour qu’ils partagent les informations sur les mesures de soutien existantes.