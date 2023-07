Le ministre des Solidarités signe la nouvelle convention d’objectifs et de gestion pour 2023-2027 liant l’État et la branche Famille, lundi 10 juillet 2023. Elle doit permettre de mener à bien les réformes en cours, service public de la petite enfance et solidarité à la source, ainsi que l’harmonisation des restes à charge pour le complément mode de garde, notamment par l’augmentation des budgets alloués aux services informatiques (+210 millions d’euros). Jean-Christophe Combe veut aussi améliorer l’accompagnement des parents dans l’exercice de leur responsabilité, avec un budget augmenté de 30 % (+55 M d’euros).