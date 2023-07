Le tribunal administratif de Montreuil annule le 10 juillet 2023 la déclaration d’utilité publique de l’hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen en raison de l’effet social de l’opération. Le projet qui vise à regrouper sur un même site une structure hospitalière rassemblant les activités médicales et chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris 18e) et Beaujon (Clichy) conduit à une baisse du nombre de lits et de places en ambulatoire, sur un territoire où l’offre de soins existante est inférieure à la moyenne nationale. Il porte atteinte au droit fondamental à la protection de la santé, juge le TA.