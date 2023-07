"Culture numérique" : partenariat entre l’école 42 et le ministère de l’Éducation nationale

Une expérimentation est annoncée fin juin 2021 sur l’apprentissage de la "culture numérique" par l’école 42, fondée 2013 par l’entrepreneur Xavier Niel pour former aux métiers de l’informatique même des non-bacheliers et qui s’est depuis développée dans une vingtaine de pays. Le projet repose sur un partenariat avec le MENJ et va concerner des élèves du CM1 à la 6e selon un principe d’apprentissage entre pairs. Cette formation est baptisée "Iota" pour "informatique ouverte à tous les apprenants", et utilisera une plateforme numérique réalisée par 42 qui intègre des fonctionnalités de Pix pour l’évaluation des compétences techniques, de Welcome Max pour l’expérience utilisateur, de Digit’owl pour les usages hors ligne, de ScholaVie pour les compétences sociales et émotionnelles, de l’ ESJ de Lille et de Brief.me sur l’éducation aux médias et à l’information.