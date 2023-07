Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, annoncent le lancement du PEPR "Réseaux du Futur" copiloté par le CEA, le CNRS et l’IMT, lundi 10 juillet 2023. Doté de 65 M€, il a pour ambition de "soutenir l’excellence scientifique dans ce domaine et de répondre aux besoins technologiques d’innovation industrielle dans le domaine des réseaux du futur" et aura pour mission de "proposer une plateforme 'France 6G' afin de préparer au mieux l’arrivée de la sixième génération des réseaux".