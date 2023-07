La responsabilité des pouvoirs publics est "engagée" lors des violents affrontements qui ont opposé anti-bassines et gendarmes à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le 25 mars dernier, conclut un rapport de la LDH. Dans ce document mis en ligne le 10 juillet 2023, la ligue remet en cause la version officielle présentée par les autorités et dénonce notamment l’attitude des PM2I, ces gendarmes sur quads auteurs de tirs de LBD depuis leur véhicule en mouvement. Elle les accuse d’être à l’origine du déclenchement des hostilités et de l’usage "disproportionné d’armes de guerre" qui s’est ensuivi.