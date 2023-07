Le groupement de recherche Labos 1point5 a publié début juin 2023 une étude comparative de la formulation des objectifs de réduction des émissions GES (gaz à effet de serre) des établissements d’ESR en France et à l’étranger. En France, ceux-ci ont désormais l’obligation de les réduire d’au moins 2 % par an. Dans leur étude, les auteurs appellent par exemple à se méfier d’une formulation d’objectif de "neutralité carbone" qui n’impose pas de réduire ses émissions et regrettent que les achats constituent aujourd’hui un "angle mort très important des bilans GES et plans de réduction dans l’ESR".