Le département de Maine-et-Loire et le tribunal administratif de Nantes ont signé le 3 juillet 2023 une convention destinée à favoriser la médiation des contentieux en lien avec le RSA. Pour les allocataires, ce dispositif, mis en place à titre expérimental, a pour ambition de résoudre de manière rapide, souple et simple, les litiges avec le département. Pour la collectivité, il s’agit, dans la mesure du possible, d’éviter des procédures juridiques lourdes et complexes. Cette convention va plus particulièrement concerner les cas suivants : le refus d’inscription ou la radiation de la liste des allocataires du RSA ; le versement indu de cette allocation ; le refus partiel ou total d’une demande de remise gracieuse de dette de RSA. Le suivi des dossiers se fera toujours en lien avec le médiateur départemental de Maine-et-Loire.