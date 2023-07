Le Medef Auvergne-Rhône-Alpes signe des conventions de partenariat avec les acteurs du service public de l’emploi

Le Medef Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son partenariat avec Pôle emploi, l’ Apec et les missions locales, vendredi 8 juillet2022. Ces conventions reposent sur deux "clés d’entrées" : la compétence, afin de repérer et accompagner les publics, sécuriser les parcours et l’orientation ; et l’entreprise, "qui se veut accueillante, attractive, apprenante et inclusive". Concrètement, il s’agit de mobiliser les dispositifs du Medef et des opérateurs partenaires, via ces derniers, pour faciliter l’intégration en entreprise. Cette collaboration a déjà produit des effets, souligne l’organisation patronale : en matière d’accompagnement au recrutement, chaque année 450 placements en entreprise ont été réalisés, et 200 entreprises ont été accompagnées. Sur l’emploi et la formation, plus 110 personnes handicapées ont été accompagnés chaque année, et 120 stages et périodes d’immersion ont été organisées.