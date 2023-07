Réseau Canopé relance son offre de formation pour les nouveaux enseignants

Réseau Canopé lance le 5 juillet 2023, pour la deuxième année, une offre de formation destinée aux enseignants qui débutent. Axée sur des formats courts, cette offre "Premiers pas dans le métier d’enseignant", qui comporte près de 220 ressources de formation, met à disposition des nouveaux enseignants des "conseils, outils et ressources directement transférables en classe pour préparer la rentrée". Sont aussi proposés "des temps d’échanges avec des formateurs et entre pairs". Elle oriente les nouveaux enseignants vers des parcours d’autoformation "plus denses et plus spécifiques", comme M@gistère ou sur e-Inspé, la plateforme dédiée aux étudiants des Inspé (lire sur AEF info), qui sera mise en ligne courant août.