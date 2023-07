Dans un courrier commun adressé aux employeurs territoriaux et aux organisations syndicales le 5 juillet 2023, la coordination des assureurs mutualistes a joué son va-tout à quelques jours de la signature de l’accord sur la protection sociale complémentaire dans la territoriale, le 11 juillet. Si les organismes assureurs reconnaissent que l’accord est synonyme de progrès en matière de prévoyance, ils mettent en revanche en garde les signataires sur le volet santé et plus précisément sur le changement de ratio pour les contrats labellisés en santé.