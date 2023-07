Le CNRS et Bordeaux Montaigne ont renouvelé, le 7 juillet 2023, leur convention quinquennale de partenariat au bénéfice de 6 unités de recherche partagées, une unité d’appui à la recherche (la MSH) et la fédération des sciences archéologiques de Bordeaux. Ils contribuent au financement de ces laboratoires, et des 200 personnels associés, à hauteur de 900 000 euros. Leur collaboration couvre le champ des humanités, en particulier : linguistique, psychologie, informatique, philosophie, éducation, neurosciences et archéologie - un pôle de reconnaissance internationale. S’y ajoute une expertise, unique à l’échelle nationale, autour de la culture et langue basques (laboratoire Iker), en lien avec l’UPPA. L’EPST et l’université de LLASH affichent deux autres priorités : les études aréales, particulièrement celle des mondes africains, et celles des territoires et des reconfigurations spatiales.