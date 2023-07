"Faire fonctionner le collectif", "mettre l’accent sur la création de start-up", "poursuivre un haut niveau de collaboration avec l’écosystème" : tels sont les objectifs de Marc Gillmann, président de la Satt Conectus, détaillés dans un entretien à AEF info, début juillet, six mois après avoir succédé à Caroline Dreyer (lire sur AEF info). Dans le cadre du PUI Alsace, le but sera de "travailler de façon intelligente avec les acteurs académiques et l’incubateur Quest for change pour renforcer la détection amont", ce qui nécessite de "renforcer l’équipe" et notamment "la fonction de business développement", fait-il valoir. L’ancien directeur adjoint du programme valorisation au SGPI défend également le modèle Satt, et le temps long qui le caractérise. Selon lui, "il devient urgent de finaliser les modalités de refinancement des Satt, en sanctuarisant la dimension entrepreneuriale".