Lors de la dernière réunion de l’observatoire des impayés locatifs du 5 juillet 2023, l’Union sociale pour l’habitat a fait état d’une évolution de 2,5 % du nombre de ménages concernés par des retards de paiement de plus de 3 mois dans sa nouvelle enquête flash, alors qu’elle enregistrait un bond de 10 % en décembre. Constatant une envolée de 23 % des consultations sur son réseau en un an, l’Anil confirme elle aussi l’accroissement des situations d’impayés qui sont, en outre, signalées de plus en plus tardivement par les ménages concernés.