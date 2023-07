Des règles pour concilier droit de la concurrence et alliances environnementales

Comment concilier droit de la concurrence et coopération en matière de durabilité ? La Commission européenne entend sécuriser les entreprises en leur fournissant un cadre de ce qui est possible ou pas et les guider sur la façon de prendre en compte les bénéfices liés à la durabilité. En France, l’Autorité de la concurrence adopte une politique de la porte ouverte pour aider les entreprises qui le souhaitent à formaliser des accords de coopération. Elle doit d’ailleurs soumettre un communiqué de procédure à consultation d’ici à la fin de l’année 2023 pour formaliser la procédure.