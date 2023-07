Avec près de 6 000 demandes non pourvues au 26 juin 2023, le nombre d'appelants au 115 restant sans solution d'hébergement est plus élevé qu'il y a un an, constate le Collectif des associations unies. Dans le même temps, la Fédération des acteurs de la solidarité s'inquiète de voir les budgets annoncés récemment par les préfectures aux associations baisser de "6 à 8%" pour l'année 2023. Et demande au gouvernement de rectifier le tir dans un PLFR, en augmentant le budget du programme 177 pour maintenir 205 000 places ouvertes et en ajouter de nouvelles pour le dispositif de desserrement.