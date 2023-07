Il faudra attendre "mi-septembre" et le projet de loi de finances pour 2024, pour savoir quels sont les arbitrages du gouvernement sur les différentes recommandations qu’il a reçues concernant la mise en œuvre des ZFE, fait savoir lundi 10 juillet Christophe Béchu, qui vient de recevoir officiellement le rapport du comité national de concertation sur les ZFE, présidé par Jean-Luc Moudenc et Anne-Marie Jean. Le ministre de la Transition écologique se borne pour l’heure à des "précisions sémantiques" qui doivent, espère-t-il, "tordre le cou aux rumeurs et aux fake news" entourant ce dispositif.