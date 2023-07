L’instauration d’un reste à charge pour une grande partie des salariés qui mobiliseraient leur CPF ne semble plus faire beaucoup de doutes. Prévu par la loi de finances 2023, il ne manque que le décret d’application pour instaurer cette mesure voulue par Bercy. Alors que les modalités et le niveau de cette disposition doivent être arbitrés par Matignon et l’Élysée, Jean-Marie Luttringer se penche sur ses fondements économiques et juridiques. Pour le juriste, l’intérêt d’une participation financière obligatoire et indifférenciée des utilisateurs du compte personnel n’est pas démontré.