"Fort heureusement, elles n’auront pas une longue vie." C’est ce qu’avait prédit François Mitterrand à propos des lois statutaires portées dans les années 80 par Anicet Le Pors, alors ministre communiste de la Fonction publique. 40 ans plus tard, en ce 13 juillet 2023, la loi "chapeau" du 13 juillet 1983 encadre toujours le statut des agents publics. Si ce n’est que depuis, plusieurs centaines de dispositions sont venues la modifier, dont les dernières en date portées par la loi Dussopt du 6 août 2019. Dans une interview à AEF info, Anicet Le Pors, "père" du statut général et des trois lois de 1984 et 1986, revient sur sa genèse et les dernières réformes. Il relève des "attaques frontales et systémiques" du statut et "des transformations souterraines". Selon lui, la première caractéristique de la loi de 2019 est "d’aligner le public sur le privé".