C’est une étape cruciale qui s’ouvre ce 10 juillet à Kingston, en Jamaïque, où siège l’Autorité internationale des fonds marins. Se réunissent jusqu’au 28 juillet un Conseil puis l’Assemblée de l’instance afin de négocier d’un code minier et de se prononcer sur l’approbation ou le rejet de la demande d’exploitation des fonds marins déposée en juillet 2021 par Nauru et The Metals Company. Si la France prône l’interdiction de toute exploitation depuis fin 2022, une vingtaine d’États se prononcent désormais pour un moratoire ou une "pause de précaution".