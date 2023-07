Réuni jeudi, le Conseil de la Cnam adopte le rapport "charges et produits" pour 2024 par 18 voix (CFDT, CFTC, CPME, Unass, Fnath, Unaf, FNMF et Dominique Corona), 8 abstentions (Medef), 4 prises d’acte (CGT-FO, CFE-CGC) et 3 voix contre (CGT). "Une grande majorité du conseil a apprécié le nouvel angle pris dans ce rapport relatif à la maîtrise de la financiarisation du système de santé", signale Fabrice Gombert, président de la Cnam (lire sur AEF info). La création d’un observatoire est considérée "une première étape positive". Des organisations jugent toutefois ce volet "pas assez ambitieux". Si la proposition de rembourser l’APA et d’investir sur la prévention bucco-dentaire est saluée, certaines organisations rappellent que "le rétablissement d’un climat de confiance avec les trois familles de complémentaires est un préalable à la concrétisation de la coalition des financeurs".