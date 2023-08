"Faire bouger les grands groupes est essentiel à la transformation de l’économie" (Pascal Demurger)

Un peu plus de trois mois après leur élection mouvementée à la tête du Mouvement Impact France (lire sur AEF info) et alors que se tiennent les universités d’été de l’économie de demain ce mercredi 30 août 2023, Julia Faure et Pascal Demurger détaillent leur feuille de route auprès d'AEF info. Cette dernière implique notamment de "rallier de plus grandes entreprise" afin de "peser sur les pouvoirs publics". Les dirigeants du Mouvement Impact France, qui se veulent une voie alternative au Medef, défendent notamment la mise en place d’une politique d’incitation réglementaire et fiscale.

AEF info : Vous avez pris, il y a quelques mois, la tête du Mouvement Impact France. Qu’est-ce que, selon vous, une économie à impact ?



Pascal Demurger : Une économie à impact c’est une économie dans laquelle les entreprises sont incitées à prendre le chemin de l’engagement, c’est-à-dire celui de la décarbonation, de l’engagement social, de la dépollution de la planète etc. Aujourd’hui, la majorité des entreprises ont une réelle volonté de faire changer les pratiques en matière environnementale et sociale, certaines ont d’ailleurs déjà concrétisé ces engagements. Mais face à l’urgence de la situation, l’exemplarité n’est plus suffisante. À titre personnel, j’ai longtemps cru que le rôle modèle de quelques entreprises phares suffirait à emmener tous les acteurs mais aujourd’hui, je dois reconnaître que le changement ne va pas suffisamment vite. C’est pour cela qu’il y a une nécessité de peser sur les pouvoirs publics pour changer les règles. Ce que nous comptons faire à la tête du Mouvement Impact France.



Julia Faure : Il faut également amorcer un changement culturel au sein de la société dans son ensemble. Le sujet des profits des entreprises en est une bonne illustration. Il faut réussir à sortir les entreprises de l’unique prisme du profit pour articuler leur stratégie avec les enjeux de société et les amener vers l’économie à impact. Concrètement, cela signifie qu’il y a la nécessité d’un changement systémique qui va au-delà de l’effort individuel.

AEF info : Quels sont les leviers dont dispose le Mouvement Impact France pour y parvenir ?



Pascal Demurger : Il y a, selon nous, trois principaux leviers qui peuvent être activés pour accélérer la transformation de l’économie.

Le premier, nous venons de l’évoquer, est dans la main des entreprises. Pour les mobiliser, il nous faut intervenir auprès de leur équipe, de leurs dirigeants afin de leur montrer les bénéfices qu’elles peuvent tirer en adoptant une stratégie à impact. Concrètement, cela passe par des rencontres, du conseil, etc.

Le deuxième levier consiste à intervenir auprès des pouvoirs publics afin que les règles évoluent et que l’on ait une véritable politique d’incitation à l’engagement que ce soit en matière réglementaire ou fiscale. Au sein du Mouvement Impact France, nous soutenons par exemple la modulation de la fiscalité ou la conditionnalité des aides publiques pour encourager les entreprises les plus exemplaires. Notre objectif est donc de porter ces sujets auprès des autorités.

Enfin, et c’est probablement le sujet le plus important, il faut pouvoir mesurer l’engagement. Cette question est centrale et sans elle nous ne pourrons pas avancer car calculer, chiffrer les effets des stratégies en termes d’impact permet à chaque acteur de savoir où il en est. C’est pour cela que nous travaillons à la mise en place d’un impact score pour les entreprises qui le souhaitent.

AEF info : Ces points ne sont-ils pas en contradiction avec votre volonté d’élargir le Mouvement Impact France en y intégrant notamment des grandes entreprises, un point de votre programme qui vous a été reproché pendant la campagne pour la présidence du mouvement ?



Pascal Demurger : D’abord, il faut rappeler que nous avons été élus à la présidence du Mouvement Impact France avec plus de 85 % des suffrages et qu’il n’y avait, face à nous, aucune liste concurrente.



Ensuite, l’articulation entre ces leviers et la logique des grandes entreprises repose sur la sincérité de l’engagement des dirigeants. Or ils sont nombreux à être convaincus de la nécessité de faire bouger les choses. Pour faire évoluer l’économie française, il faut donc pouvoir les embarquer, les emmener vers l’économie à impact et pour cela les inciter à aller plus loin dans leurs décisions en leur montrant les bénéfices qu’ils peuvent tirer de ces changements. Par ailleurs, de manière plus pragmatique, c’est aussi en ralliant de plus grandes entreprises que nous réussirons à peser sur les pouvoirs publics.

Julia Faure : Faire bouger les grands groupes est essentiel à la transformation de l’économie. À l’heure actuelle, il y a une sorte de "prime au vice" pour les grandes entreprises les moins vertueuses. Si l’on prend le secteur textile que je connais bien, une entreprise qui va délocaliser sa production vers des pays où les droits humains ne sont pas protégés, où les normes environnementales sont inexistantes, va réussir à fabriquer ses vêtements pour un coût moindre et à vendre plus qu’une entreprise qui fait le choix de rester en France. Résultat, aujourd’hui, faire des efforts pénalise les grandes entreprises. En se structurant, en se regroupant comme nous le proposons au sein du Mouvement Impact France, nous croyons que nous pouvons amener à un changement des mentalités.



Pascal Demurger : D’ailleurs, depuis que nous avons pris la tête du Mouvement Impact France et que nous avons annoncé notre volonté d’élargir notre base, nous avons été contactés par de nombreuses entreprises qui souhaitent en savoir plus sur notre fonctionnement. Les pouvoirs publics sont également à notre écoute.



AEF info : Vous avez déclaré à plusieurs reprises vouloir vous imposer comme le Medef des entreprises à impact. Quelles relations entretenez-vous avec l’organisation patronale ?



Pascal Demurger : Nous avons des échanges réguliers avec le Medef. Nous savons, qu’à titre personnel, Geoffroy de Bézieux [président du Medef jusqu’en juillet dernier] était favorable à une pluralité des représentations du monde de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce rôle qu’entend jouer le Mouvement Impact France dans les années à venir.

Sur le fond malheureusement, la campagne pour la succession Geoffroy Roux de Bézieux a montré que le Medef était encore très lié à sa tradition de militer pour moins de réglementations, moins de contraintes pour les entreprises.



Julia Faure : Mais nous sommes convaincus que notre discours est de plus en plus audible et que de plus en plus d’entreprises sont conscientes de leur impact aussi bien sur le changement climatique que sur la cohésion territoriale ou sociale. Il semble y avoir une prise de conscience plus forte chez les entreprises qu’au sein des instances dirigeantes du patronat. C’est pourquoi il est important de pouvoir offrir une alternative.



AEF info : Concrètement, cela signifie que vous allez vous organiser pour devenir une organisation patronale représentative ?

Julia Faure : Il est encore prématuré de répondre à cette question mais le sujet est à l’étude. Nos équipes sont en train de faire le point sur les procédures et nous verrons dans les mois à venir comment nous nous organisons.



AEF info : Quelles sont les relations que vous entretenez avec les syndicats du personnel ?

Pascal Demurger : Les syndicats ont, par essence, la tradition, de défendre les insiders, c’est-à-dire les salariés au sein de l’entreprise. À l’heure actuelle, nous avons encore peu de contact avec eux, à l’exception de la CFDT. Cette dernière a toujours été à la pointe sur les sujets de RSE et nous avons entamé des échanges sur la question du sens du travail, de l’impact écologique des entreprises, de l’inclusion ou encore des inégalités.



Dans les mois à venir, nous allons travailler à nouer davantage de contacts avec les représentants des salariés mais notre objectif à court terme est de réussir à peser d’avantage dans le débat public.

AEF info : Le thème des universités d’été de l’économie de demain, que vous organisez ce mercredi, est "Vers une économie de la paix" Quel lien établissez-vous entre la paix et la responsabilité des entreprises aujourd’hui ?



Julia Faure : Entre le Covid, le changement climatique ou encore la guerre en Ukraine, les entreprises doivent, plus que jamais, exercer leur activité dans un contexte marqué par l’instabilité. Et malheureusement, cette instabilité n’est pas près de s’arrêter. Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que l’entreprise est l’un des trois piliers du monde dans lequel nous vivons. Cela veut aussi dire que le monde économique représente un tiers des responsabilités dans les crises que nous vivons mais également un tiers des solutions. L’objectif des universités d’été de l’économie de demain est donc de proposer aux entreprises de se questionner sur le rôle à jouer dans ce contexte et surtout sur la manière dont elles peuvent agir pour favoriser une économie de la paix.