La Commission européenne propose, vendredi 7 juillet 2023, une "sortie coordonnée" de l’UE du traité sur la charte de l’énergie, entérinant la volonté de nombreux États membres (dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie et la Pologne, en plus de l’Italie, sortie dès 2016). "Ce traité est largement inchangé depuis son adoption dans les années 1990 et n’est plus compatible avec l’ambition climatique renforcée de l’UE dans le cadre du pacte vert européen et de l’accord de Paris", justifie l’exécutif européen. Il précise retirer aussi sa précédente proposition de ratification du traité modernisé, qui n’avait pas recueilli la majorité requise parmi les États membres. La proposition va être soumise au Conseil de l’UE, où un vote à la majorité qualifiée est nécessaire. Une première discussion informelle est attendue la semaine prochaine à Valladolid, en Espagne.