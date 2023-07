Centré sur la santé, l’environnement et la ville, le projet de PUI SEVille, porté par la Comue Paris-Est, doit permettre d’accroître les partenariats socio-économiques et l’innovation du site universitaire Paris-Est, notamment en structurant ses forces opérationnelles, assurent ses membres fondateurs dans une interview conjointe à AEF info, mi-juin 2023. Le PUI vise aussi à promouvoir les plateformes expérimentales de l’Est parisien pour "renforcer leur utilisation", et "augmenter le nombre de start-up créées de 180 %".