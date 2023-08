Après la Saône-et-Loire, le département de la Nièvre va salarier des médecins généralistes, pour pallier la pénurie

Le conseil départemental de la Nièvre annonce qu’il ouvrira en 2022 un service départemental de santé, Santé-Nièvre pour tous, qui comptera au démarrage 20 médecins. Ces médecins n’interviendront que là où l’offre de soins, en libéral, fait défaut. Le projet, soutenu par l’Ordre des médecins et le SDIS , s’inscrit dans un "un programme d’action et de mobilisation pour la santé" présenté le 5 novembre 2021. Au total, 13 mesures y sont inscrites, parmi lesquelles le développement de solutions itinérantes qui, à l’image du bus dentaire, pourront "apporter le soin au plus près des patients".