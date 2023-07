Conséquence logique de sa nomination comme cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée à la DGAFP, à compter du 1er août 2023, Mathilde Icard annonce ce vendredi 7 juillet démissionner de son mandat de présidente de l’association des DRH des grandes collectivités territoriales, poste qu’elle occupait depuis septembre 2020. L’administratrice générale territoriale, directrice du CDG du Nord, avait alors pris la suite de Johan Theuret. C’est Vincent Lescaillez qui la remplace à la tête de l’ADRHGCT. DGA adjoint chargé des ressources humaines et de l’administration générale à Bordeaux Métropole, Vincent Lescaillez, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’Inet (2005-2007) a notamment été DRH de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, DRH du département du Pas-de-Calais et DGA Ressources et proximité de la ville de Roubaix.