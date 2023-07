Après avoir été informés d’une prochaine réunion le 19 juillet 2023 pour discuter de l’extinction de l’indemnité temporaire de retraite, cinq syndicats ont adressé une demande de report aux ministères de la Fonction et de la Transformation publiques et des Outre-mer le 6 juillet. FO, FSU, CFDT, CGT et Solidaires demandent une concertation préalable réservée aux organisations représentatives des agents "sur la base des revendications des personnels". L’Unsa n’a pas signé la lettre, craignant qu’un report ne permette pas que les concertations aboutissent à temps pour le PLF 2024.