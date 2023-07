J-1 pour le projet d’accord "portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux". Après des mois de négociations, à la veille de sa signature, le 11 juillet 2023, par les employeurs territoriaux et les syndicats, qui s’annonce majoritaire, Caroline Letellier et Kamel Boulacheb, avocats associés au cabinet Avanty Avocats, reviennent pour AEF info sur ses conditions de négociation et ses principales dispositions. Selon eux, "le fait de mener une négociation entre les agents et leurs employeurs et d’avoir une organisation commune des organismes assureurs a peut-être permis d’avoir un accord assez large". Cet accord, qui fixe le principe de contrats collectifs à adhésion obligatoire, pourrait toutefois engendrer des difficultés concernant notamment la participation employeur de 50 % pour la prévoyance ou les conditions de succession entre deux contrats.