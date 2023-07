La SEPR et Ladapt ont signé le 15 juin 2023 une convention cadre de deux ans pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et promouvoir l’accessibilité des dispositifs de formation. "Elle nous sera utile pour la sécurisation des parcours et l’accompagnement des entreprises et des enseignants sur les besoins d’adaptation", détaille pour AEF info Emmanuel Le Goff, responsable des actions d’insertion professionnelle au sein de Ladapt du Rhône. La SEPR compte environ 400 apprentis en situation de handicap, "soit 10 % de l’effectif total", précise Maya Perier Jouve, responsable du service Handicap de la SEPR. La convention s’est déjà concrétisée avec l’accueil du Tremplin H’Pro, un dispositif de préparation à l’apprentissage destiné aux personnes en situation de handicap, qui a pour objectif de "remobiliser et faciliter le retour en milieu ordinaire de travail".